Сегодня, 1 июля, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ представил активу Уральска нового акима.

Ранее пост градоначальника занимал Нариман ТУРЕГАЛИЕВ, который 28 июня выиграл выборы в депутаты сената РК.

Мурат Рахметович Мукаев родился в 1969 году. Образование высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, Каспийский общественный Университет. Трудовую деятельность начал в 1992 году инспектором по учету налоговой инспекции Фурмановского района. 1994-1996 г.г. - ведущий, старший специалист Уральского филиала «Игилик-банк». 1996-1997 г.г. - бухгалтер, менеджер областного филиала Народного Сберегательного Банка Казахстана. 1997-1998 г.г. - Инспектор таможенного поста «Сайхин» таможенного управления по Западно-Казахстанской области. 1999-2004 г.г. - инспектор, главный инспектор, старший инспектор, начальник отдела, заместитель начальника управления департамента таможенного контроля по Западно-Казахстанской области. 2004-2007 г.г. - исполняющий обязанности начальника, начальник таможенного поста «Орал-центр таможенного оформления» департамента таможенного контроля по Западно-Казахстанской области. 2007-2009 г.г. - исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Оскемен-центр таможенного оформления» департамента таможенного контроля по Восточно-Казахстанской области. 2009-2011 г.г. - начальник таможенного поста «Таскала» департамента таможенного контроля по Западно-Казахстанской области. 2011-2013 г.г. - руководитель отдела предпринимательства г.Уральска. 2013-2016 г.г. - аким Жанибекского района С 25 мая 2016 года - аким Теректинского района.