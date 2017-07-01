Фото из архива "МГ" Распоряжением акима Западно-Казахстанской области на должность акима в порядке ротации назначен Карим ЖАКУПОВ, который с 2013 года занимал пост главы Зеленовского района.1976 года рождения, образование – высшее. В 1997 году окончил Западно-Казахстанский аграрный университет, в 2011 году – Западно-Казахстанский филиал Казахского государственного юридического университета по специальностям: «Ученый агроном», «Юрист». Трудовой путь начал в 1998 году инженером АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов». В период 1999-2009 годов работал на должностях менеджера, заместителя директора, директором ряда компаний Уральска и Аксая. В 2009-2011 годах работал заместителем акима Теректинского района ЗКО. В 2011-2013 годах начальник, руководитель управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий Западно-Казахстанской области. С июня 2013 года работал в должности акима Зелёновского района ЗКО. Напомним, Алтай КУЛЬГИНОВ сегодня также назначил нового акима Уральска. Им стал экс-аким Теректинского района.