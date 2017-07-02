Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в прокуратуре ЗКО, по инициативе прокуратуры города Уральск, в кабинете №2 отдела занятости и социальных программ еженедельно по средам осуществляет прием рабочая группа по оказанию помощи в трудоустройстве и обучению лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных, состоящих на учете в службе пробации. - В рамках данной акции предусмотрено оказание социально-правовой помощи в оформлении документов, пенсий и пособий, психологическая и юридическая помощь. Уже создана единая комиссия по оказанию социально-правовой помощи с решением проблем на месте. Специалисты от каждого уполномоченного государственного органа будут вести прием лиц и оформление документов. В отделе занятости будут оказывать помощь сотрудники прокуратуры, органы пробации, координации занятости и социальных программ, здравоохранения, ЦОН и НПО, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Стоит отметить, что за помощью обратились уже 16 человек. Из них четверых отправили на учебу, 7 человек направлены на постоянную работу и пятерым оказана правовая помощью.