Выпускников колледжа наказали  за мелкое хулиганство, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". atyrau_video (2) По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, постановлением суда молодые люди, совершившие административное правонарушение, посягающее на общественный порядок, привлечены к ответственности по ст.434 ч.1 КоАП РК. "Мелкое хулиганство". - 1 июля двое жителей г.Атырау 1998 и 1999 годов рождения были помещены в специальный приемник для содержания административно арестованных УВД г.Атырау. В отношении девушки вынесено постановление в виде административного ареста на сутки, - сообщили в пресс-службе. Как выяснилось, четвертый участник видеообращения не достиг совершеннолетия, однако судебное постановление в отношении него будет вынесено в ближайшие дни. Напомним, в социальных сетях появилось скандальное видео с нецензурной бранью в адрес учебного заведения. Участниками видео, записанного у областного акимата, оказались выпускники одного из Атырауских колледжей. Спустя несколько дней молодые люди публично принесли извинения. Ерлан ОМАРОВ