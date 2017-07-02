Старт велозаезда был дан от Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана в 9.00, однако на регистрацию участники приезжали намного раньше. Как рассказал один из участников Данияр ЕЛЕМИСОВ, они с сыном участвуют во всех спортивных мероприятиях, которые проводят в городе. - Моему сыну 9 лет, но он увлекается разными видами спорта. Мы с ним играем в футбол, гандбол и часто катаемся на велосипедах в парке культуры и отдыха, - пояснил Данияр ЕЛЕМИСОВ. Финиш велопробега состоялся у стадиона им. П. Атояна, где среди велогонщиков были разыграны призы. В качестве подарков были абонементы в бассейн "Самал" и билеты на ЭКСПО-2017. Стоит отметить, что в заезде принял участие новый аким Уральска, который поздравил горожан с предстоящим Днем Астаны. - Очень хорошо, что на такие мероприятия приходит много желающих. Проведение велопробегов стало традицией не только в Уральске, но и во всех городах Казахстана, - отметил градоначальник Мурат МУКАЕВ.