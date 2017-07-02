Как сообщили в пресс-службе службы пожаротушения ДЧС ЗКО, на пульт пожарных поступило сообщение о том, что на трассе Самара-Шымкент в Теректинском районе горит груженая фура. - Большегруз марки "Рено" загорелся около поселка Жана омир в Теректинском районе. В кузове фуры находилось 6 тонн веников, - отметили в пресс-службе. Пожар в 4.00 был ликвидирован. Пострадавших в ЧП нет. В тушении было задействовано 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются.