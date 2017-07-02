Из них 20% взяты на потребительские нужды, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор филиала Национального банка ЗКО Козыбак КУЛЬБАРАКОВ, количество выданных кредитов увеличилось на 80%. - Одну треть всех кредитов составляют потребительские - это покупка техники, мебели и прочих вещей, еще треть составляет ипотечное кредитование и оставшаяся часть - это на развитие бизнеса, - отметил Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. - В 2017 году на развитие сельскохозяйственной отрасли было выдано около полумиллиарда тенге, что вдвое больше по сравнению с 2016 года. Всего в 2017 году филиалами банков было выдано кредитов на сумму 75,7 млрд тенге. При этом выдача в нацвалюте выросла на 90,6%. Субъектам малго предпринимательства были выданы кредиты в размере 10,5 млрд тенге и ипотеки - 4,7 млрд тенге. Стоит отметить, что в области снизилось просроченная задолженность по кредитам. В этом году она составляет 10,9 млрд тенге.