Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал директор филиала Национального банка ЗКО Козыбак КУЛЬБАРАКОВ, количество выданных кредитов увеличилось на 80%. - Одну треть всех кредитов составляют потребительские - это покупка техники, мебели и прочих вещей, еще треть составляет ипотечное кредитование и оставшаяся часть - это на развитие бизнеса, - отметил Козыбак КУЛЬБАРАКОВ. - В 2017 году на развитие сельскохозяйственной отрасли было выдано около полумиллиарда тенге, что вдвое больше по сравнению с 2016 года. Всего в 2017 году филиалами банков было выдано кредитов на сумму 75,7 млрд тенге. При этом выдача в нацвалюте выросла на 90,6%. Субъектам малго предпринимательства были выданы кредиты в размере 10,5 млрд тенге и ипотеки - 4,7 млрд тенге. Стоит отметить, что в области снизилось просроченная задолженность по кредитам. В этом году она составляет 10,9 млрд тенге.