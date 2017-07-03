Как сообщили в ДВД ЗКО, 25 июня перед футбольным матчем в нескольких кварталах от стадиона имени П.Атояна на пересечении улиц Покатилова и Хусаинова между тремя болельщиками ФК «Тараз» и проходившими навстречу тремя болельщиками ФК «Акжайык» на почве спортивной атрибутики произошел конфликт. - После словесной перепалки двое из-них подрались. Действия хулиганов были пресечены дежурным нарядом дорожно-патрульной службы. В результате один из участников драки, 17-летний парень из Уральска, обратился в детскую многопрофильную больницу, где ему был поставлен диагноз «Пароорбитальная гематома левого глаза», - рассказал начальник МПС ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН. По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».