Почти 117 миллиардов тенге составляет задолженность по потребительским кредитам в Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото с сайта vluki.ru Об этом стало известно от представителей областного филиала Национального банка в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. - Всего же с начала года населению региона было выдано кредитов на сумму 313 318 миллионов тенге. Почти 143 тысячи жителей области имеют задолженность в размере 34 452 миллиона тенге, все эти кредиты переданы на взыскание в нерегулируемый сектор, - сообщили представители Нацбанка. Сегодня на территории Атырауской области официально зарегистрировано 7 коллекторских компаний, из них 1 юридическое лицо, 2 филиала и 4 представительства, все они ежедневно ведут активную работу с должниками по кредитам посредством телефонных переговоров, личных встреч, а также текстовых и голосовых сообщений по сотовой связи. Отметим, что коллекторская деятельность представляет собой досудебное взыскание и урегулирование задолженности по банковскому займу или микрокредиту, а также сбор информации, связанной с задолженностью