17 апреля в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" в Уральске были обнаружены тела пожилых людей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ubiistvo (2) Как сообщили в ДВД ЗКО, 17 апреля нынешнего года в одном из частных домов города Уральск были обнаружены тела пожилых людей - женщины 1928 и мужчины 1926 годов рождения. - Как показала судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти пожилых людей стала механическая асфиксия. Ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", - отметили в ДВД ЗКО. Напомним, 17 апреля 2017 года в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" в Уральске были обнаружены тела пожилых пенсионеров. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА