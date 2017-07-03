Жангалинский район возглавил Наурызбай КАРАГОЙШИН, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". karagoishin Сегодня, 3 июля, аким области Алтай КУЛЬГИНОВ представил активу района нового акима. Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и маслихатом Жангалинского района на должность акима района в порядке ротации назначен Карагойшин Наурызбай Кадырбаевич. Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил его с назначением и пожелал плодотворной работы по исполнению поставленных задач. Карагойшин Наурызбай Кадырбаевич 1960 года рождения. В 1986 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Зооинженер». Трудовой стаж начал с помощника чабана комсомольско-молодежной бригады «Арай» совхоза «Айдарханский» Джангалинского района; 1986-1987 г.г. - главный зоотехник совхоза «Айдарханский» Джангалинского района; 1987-1990 г.г. - заведующий организационным отделом, инструктор организационного отдела Джангалинского райкома партии; 1990-1992 г.г. - председатель правления Маштексайского рабочего кооператива Жангалинского района; 1992-2003 г.г. - главный зоотехник совхоза «Айдарханский», директор сельскохозяйственного предприятия им. С. Мендешева, директор ТОО «С. Мендешев» Жангалинского района; 2003 - 2010 г.г. - заместитель акима Жангалинского района ЗКО; 2010-2016 г.г. - аким Каратобинского района Западно-Казахстанской области; с 2016 г. - аким Жанибекского района Западно-Казахстанской области. Напомним, на прошлой неделе поменялись акимы Казталовском, Теректинском, Зеоеновском районах. После избрания депутатом сената Парламента акима Уральска Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, его должность занял Мурат МУКАЕВ, возглавлявший Теректинский район.