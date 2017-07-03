Иллюстративное фото с сайта mysku.ru - Только в прошлом году благодаря работе прокуроров области было заблокировано свыше 100. Все они призывают казахстанцев к религиозной, расовой и национальной розни, к совершению терактов, - сообщили спикеры. По словам представителей областного упрааления по делам религии в результате анализа, проведенного специалистами, выяснилось, что 60% атырауской молодежи меняют свои взгляды, просматривая интернет-ресурсы. В результате прокурорского мониторинга интернет-пространства было выявлено 74 аудиозаписи, противоречащих Конституции и другим законам и нормативно-правовым актам Республики Казахстан, 21 видеозапись, содержание которых направлено на обучение изготовления самодельного оружия и взрывчатых вещей и 10 материалов признанных судом экстремистскими, по которым приняты меры по их блокированию. Совместно с АО «Казахтелеком» прокуроры Атырау обеспечили установку программы «Родительский контроль» для всех пакетов услуг, предоставляемых абонентам. После широкой разъяснительной работы, проведенной с родителями во всех школах, названную программу установили 3700 семей.