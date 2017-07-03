На пленарном заседании Мажилиса народный избранник напомнил, что согласно поручению Президента РК, лидера нации Нурсултана НАЗАРБАЕВА, в ближайшее время в стране ожидается новая редакция Налогового Кодекса. Предполагается, что нововведения сделают систему просто и понятной, а также улучшат бизнес-климат в республике. Планируется реформирование налогообложения и для физических лиц. - Прошедшая в Казахстане легализация капитала наглядно показала реальный масштаб расслоения в уровне доходов населения, - подчеркнул Конуров. Чтобы не быть голословным, мажилисмен привел цифры - по всей стране с экономически активным населением почти 9 миллионов человек для легализации денежных средств было открыто лишь 11800 счетов. На них поступило 4,1 триллиона тенге, то есть средний размер по одному счету составлял 347 миллионов тенге. Для наглядности депутат сравнил их с официальными казахстанскими финансовыми показателями. Легализованные суммы в 2500 раз превысили официальную среднемесячную зарплату по стране и в 4300 раз размер среднедушевого дохода населения. - Столь резкое расслоение в доходах сопровождается расслоением в уровне трат, - отметил Конуров. - В то время, когда население экономит на всем, растет уровень продаж дорогих автомобилей, недвижимости, предметов роскоши. Парадоксально, что при таком неравенстве в доходах и потреблении у нас существует равенство в системе налогообложения, что противоречит экономической и социальной логике. Мажилисмен констатировал, что плоская шкала налога на доходы физических лиц сыграла свою роль. Сейчас же, учитывая проведенную легализацию капитала, необходимо осуществить переход к прогрессивной шкале налогообложения и повысить ставки налогов на сверхдоходы. - Также считаем, что настало время существенно увеличить налогообложение демонстративного потребления: дорогой недвижимости, транспорта, предметов роскоши, - подчеркнул коммунист. - При этом должны быть установлены вычеты для благотворительных расходов, поощряя социальное меценатство. Кроме того, Конуров предложил «сосредоточить все усилия фискальной системы на администрировании налогообложения группы населения с наиболее высокими доходами». Как показала легализация, именно эта группа чаще всего нарушает законодательство, выводя средства из законного оборота. - Фракция «Народные коммунисты» просит предусмотреть в новой концепции Налогового Кодекса систему мер по повышению налогообложения сверхдоходов и демонстративного потребления, - резюмировал депутат, - включая переход к прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога физических лиц. Коммунисты считают, что указанные меры принесут экономический эффект и позволят обеспечить социальную стабильность в государстве.

Маргарита НИКИТИНА, Астана

