Строительство супермаркета в центре города между домами по улице Алмазова и Касыма Аманжолова началось 1 июня этого года. Территория, как стало известно, была выкуплена и огорожена еще 2 года назад. Тогда жильцы этих домов выступили против частного строительства, и их услышали. Но сейчас стройка возобновились, жильцы возмущены, что их не поставили в известность, да и к тому же им жалко деревья, которые беспощадно спиливают. - То, что они сейчас делают, это не законно. Должен быть протокол общественного слушания, где начинается строительство чего-либо, ни одно дерево не должно спиливаться, - возмущается житель города Владимир ПАВЛЮЩЕНКО Жители домов обращались в акимат, там им дали рекомендации обратиться в прокуратуру, они так и поступили, только ответа так и не получили. Представитель заказчика строительства, а это, как написано на паспорте объекта, ТОО «Барабаш Е.Н» сообщил, что строительство осуществляется согласно документам, прошедшим экспертизу и приостанавливать работы они не планируют. Жильцы добавляют, что на огороженной территории однажды был пожар, и машинам было сложно проехать из-за того, что территория огорожена.