По договору подрядная организация ТОО "Бiрлiк" обязуется сдать дорогу в микрорайоне Жулдыз до ноября этого года, однако директор фирмы заявил, что они закончат строительство на три месяца раньше, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 3 июля, аким города Уральск Мурат МУКАЕВ посетил строящиеся дороги в микрорайоне "Жулдыз".
- На сегодняшний день реализуется проект капитального ремонта дорог 67 улиц города, что составляет 72 километра. По сравнению с прошлыми годами, в этом году ремонтируется больше дорог. К примеру, в микрорайоне "Жулдыз" никогда не было асфальта, в этом году мы проложим тут 12 километров дороги, ширина асфальта составит 4,6 метра. На строительство дорог в микрорайоне выделено 498 миллионов тенге, - отметил Мурат МУКАЕВ.
Градоначальник отметил, что объект строительства дороги в микрорайоне "Жулдыз" идет с опережением графика.
- Согласно договору строительства, объект должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2017 года, но строительная организация обещает сдать его в середине августа, - сообщил аким города.
По словам директора подрядной организации ТОО "Бiрлiк"Аманжола КОНАЕВА, для этого объекта в прошлом году подготовили все материалы.
- В этом году сразу же была начата работа. Профиль уже снят, грунт утрамбован. Весь материал находится на месте. Через 4 дня запустится асфальтный завод, и начнется асфальтирование данного объекта. В строительстве задействовано 22 единицы техники и 50 человек рабочей силы, - пояснил Аманжол КОНАЕВ.
Список улиц, на которых будет произведен ремонт в 2017 году:
ул. Деповская, Восточная от путепровода 2-я база до п/п Депо - 1,76 км
ул. М.Маметова от ул. Неусыпова до ул. Петровского - 2,190
ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база - 2 км
строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. улица №2 - 0,91 км
ул. Жангир хана от ул. Ч.Набережная до ул. Азербайджанской - 2,8
ул. Жангир хана от ул. Азербайджанской до границы - 4,5 км
реконструкция путепровода в районе Депо -1,16 км
ул. Абулхаирхана от ул. С.Датова до ул. Кызылжарская - 1,94 км
ул. Чагано-Набережная от ул. Сарайшык до ул. Пугачева -1,68 км
ул. Урдинской от ул. Гагарина до ул. Джамбульской - 0,608 км
ул. У.Громовой от ул. Матросова до ул. Полевая -1,212 км
ул. Лиственная, ул. Вольная, ул. Рамаева от ул. Московская до ул. С.Датова - 2,067 км
капитальный ремонт подъездной дороги к п.Круглоозерное от трассы Атырау-Уральск - 2,6 км
строительство внутриквартальных проездов в 7-9 мкр. улица №1- 0,761 км
ул. Шевченко, ул. Исаева от ул. Айтиева до ул. Нурпейсовой - 0,623 км
пр. Достык от ул. Пугачева до ул. М.Маметовой - 3,494 км
ул. Ихсанова от ул.Ч.Набережной до ул. Рубежинской - 2,669 км
ул. Азербайджанская от ул. Жангир хана до ул.Энтузиастов - 1,844 км
ул. Мельничная от пр. Евразия до ул. Деповская 0,440 км
ул. 4-ая Линейная - 0,940 км
средний ремонт дороги на Казахско-Турецкий лицей в п. Деркул - 1,533 км
мкр. "Жулдыз" - 6,164 км
ул. Трудовая от ул. Даля до ул. Алтынсарина - 0,463 км
ул. Советская в п. Круглоозерный - 1,64км
Кристина КОБИНА
Фото Медета МЕДРЕСОВА