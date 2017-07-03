Сегодня, 3 июля, аким города Уральск Мурат МУКАЕВ посетил строящиеся дороги в микрорайоне "Жулдыз". - На сегодняшний день реализуется проект капитального ремонта дорог 67 улиц города, что составляет 72 километра. По сравнению с прошлыми годами, в этом году ремонтируется больше дорог. К примеру, в микрорайоне "Жулдыз" никогда не было асфальта, в этом году мы проложим тут 12 километров дороги, ширина асфальта составит 4,6 метра. На строительство дорог в микрорайоне выделено 498 миллионов тенге, - отметил Мурат МУКАЕВ. Градоначальник отметил, что объект строительства дороги в микрорайоне "Жулдыз" идет с опережением графика. - Согласно договору строительства, объект должен быть сдан в эксплуатацию в ноябре 2017 года, но строительная организация обещает сдать его в середине августа, - сообщил аким города. По словам директора подрядной организации ТОО "Бiрлiк"Аманжола КОНАЕВА, для этого объекта в прошлом году подготовили все материалы. - В этом году сразу же была начата работа. Профиль уже снят, грунт утрамбован. Весь материал находится на месте. Через 4 дня запустится асфальтный завод, и начнется асфальтирование данного объекта. В строительстве задействовано 22 единицы техники и 50 человек рабочей силы, - пояснил Аманжол КОНАЕВ.ул. Деповская, Восточная от путепровода 2-я база до п/п Депо - 1,76 км ул. М.Маметова от ул. Неусыпова до ул. Петровского - 2,190 ул. Гагарина от ул. С.Датова до путепровода 2-я база - 2 км строительство внутриквартальных проездов 7-9 мкр. улица №2 - 0,91 км ул. Жангир хана от ул. Ч.Набережная до ул. Азербайджанской - 2,8 ул. Жангир хана от ул. Азербайджанской до границы - 4,5 км реконструкция путепровода в районе Депо -1,16 км ул. Абулхаирхана от ул. С.Датова до ул. Кызылжарская - 1,94 км ул. Чагано-Набережная от ул. Сарайшык до ул. Пугачева -1,68 км ул. Урдинской от ул. Гагарина до ул. Джамбульской - 0,608 км ул. У.Громовой от ул. Матросова до ул. Полевая -1,212 км ул. Лиственная, ул. Вольная, ул. Рамаева от ул. Московская до ул. С.Датова - 2,067 км капитальный ремонт подъездной дороги к п.Круглоозерное от трассы Атырау-Уральск - 2,6 км строительство внутриквартальных проездов в 7-9 мкр. улица №1- 0,761 км ул. Шевченко, ул. Исаева от ул. Айтиева до ул. Нурпейсовой - 0,623 км пр. Достык от ул. Пугачева до ул. М.Маметовой - 3,494 км ул. Ихсанова от ул.Ч.Набережной до ул. Рубежинской - 2,669 км ул. Азербайджанская от ул. Жангир хана до ул.Энтузиастов - 1,844 км ул. Мельничная от пр. Евразия до ул. Деповская 0,440 км ул. 4-ая Линейная - 0,940 км средний ремонт дороги на Казахско-Турецкий лицей в п. Деркул - 1,533 км мкр. "Жулдыз" - 6,164 км ул. Трудовая от ул. Даля до ул. Алтынсарина - 0,463 км ул. Советская в п. Круглоозерный - 1,64км