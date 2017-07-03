В региональном командовании "Запад" начались полевые выходы разведывательных частей и подразделений. На практических занятиях в нескольких полигонах задействованы до тысячи военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники. В течение недели бойцы будут принимать участие в практических занятиях по тактической, специальной, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин. Личному составу предстоит выполнение практических стрельб из различных видов стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин. - Подобного рода полевые выходы позволяют совершенствовать навыки и умения, на практике проверять полученные знания в ходе подготовки по специальности. Возвращение военнослужащих в пункты постоянной дислокации будет осуществляться выполнением марш-бросков до 40 километров с полной выкладкой, - сообщили в пресс-службе УКВ регионального командования «Запад». Отметим, что командиры используют полевые выходы в целях повышения полевой выучки войск и приближения условий подготовки к боевой действительности.