В недельном полевом выходе принимают участие бойцы  разведывательных частей и подразделений регионального командования "Запад", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В региональном командовании "Запад" начались полевые выходы разведывательных частей и подразделений. На практических занятиях в нескольких полигонах  задействованы до тысячи военнослужащих и около 50 единиц боевой и специальной техники. В течение недели бойцы  будут принимать участие в практических занятиях по тактической, специальной, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин. Личному составу предстоит выполнение практических стрельб из различных видов стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин. - Подобного рода полевые выходы позволяют совершенствовать навыки и умения, на практике проверять полученные знания в ходе подготовки по специальности. Возвращение военнослужащих в пункты постоянной дислокации будет осуществляться выполнением марш-бросков до 40 километров с полной выкладкой, - сообщили в пресс-службе УКВ регионального командования «Запад». Отметим, что командиры используют полевые выходы в целях повышения полевой выучки войск и приближения условий подготовки к боевой действительности. Ерлан ОМАРОВ Фото предоставлено пресс-службой УКВ регионального командования «Запад»