В Атырауской области построят курортную зону на берегу Каспийского моря

В Исатайском районе на побережье Каспийского моря построят учебно-оздоровительный лагерь на 500 мест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением. Объект обещает стать первым подобного уровня в области. Масштаб можно оценить уже сейчас, взглянув на чертежи эскизного проекта. Территория лагеря будет разделена на несколько зон. В административной расположатся общежития для персонала, административное здание, медицинский пункт. На территории будут располагаться здания детского центра, кинозал, тренажерный