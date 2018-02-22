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Социум

В Атырауской области построят курортную зону на берегу Каспийского моря

В Исатайском районе на побережье Каспийского моря построят учебно-оздоровительный лагерь на 500 мест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением. Объект обещает стать первым подобного уровня в области. Масштаб можно оценить уже сейчас, взглянув на чертежи эскизного проекта. Территория лагеря будет разделена на несколько зон. В административной расположатся общежития для персонала, административное здание, медицинский пункт. На территории будут располагаться здания детского центра, кинозал, тренажерный
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В Атырауской области построят курортную зону на берегу Каспийского моря
В Исатайском районе на побережье Каспийского моря построят учебно-оздоровительный лагерь на 500 мест, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Об этом сообщил аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением. Объект обещает стать первым подобного уровня в области. Масштаб можно оценить уже сейчас, взглянув на чертежи эскизного проекта. Территория лагеря будет разделена на несколько зон. В административной расположатся общежития для персонала, административное здание, медицинский пункт. На территории будут располагаться здания детского центра, кинозал, тренажерный зал, библиотека и различные кружки для детского творчества. Рядом дети смогут заниматься на станции юных натуралистов. Спортивная зона включила в себя футбольное, баскетбольное, волейбольное поля, также теннисный корт, площадки для игры в настольный теннис, площадку для размещения скалодрома, площадку с различными видами уличных тренажеров, площадку для игры в бадминтон и площадку для воркаута. Пляж будет оборудован открытым бассейном переменной глубины, веревочным парком, ролледромом и скейтодромом. Для любителей покататься на велосипедах и побегать по утрам предусмотрены двух полосная велосипедная и беговые дорожки. Озеленение лагеря предполагается проводить методом высаживания древесно-кустарниковых насаждений, способных произрастать в условиях соленой почвы и деревьев в специальных кадках. Благодаря строительству данного лагеря жители Атырауской области получат цивилизованный выход к побережью Каспийского моря. Строительство лагеря будет вестись за счет социальных отчислений недропользователей. Начало строительства запланировано на 2018 год. - Строительство лагеря, подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в данной местности предоставит возможность субъектам малого и среднего бизнеса открывать новые места отдыха, например мини-отели, базы отдыха, места питания, а населению, гостям и туристам полноценно отдохнуть на пляжах Каспийского моря. - поделился Нурлан НОГАЕВ. Стоит отметить что строительство подобных объектов вызывает мультипликативный эффект – создание новых рабочих мест, увеличение субъектов МСБ, рост въездного и внутреннего туризма– все это делается в рамках исполнения поручений главы государства. Также в данный момент разрабатывается ПСД строительства детского лечебно-оздоровительного лагеря на 300 мест в селе Бесикти.
Ерлан ОМАРОВ
Набережная море курорт

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