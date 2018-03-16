В Атырауской области предприятие незаконно сливало нефтешламы в почву (видео)

Специалисты департамента экологии взяли пробы почвы на месте разлива нефтяных отходов для проведения экологической экспертизы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отметим, что 12 марта в социальных сетях распространилось видео, на котором одно из предприятий Жылыойского района незаконно сливает нефтяные отходы в неположенном для этого месте, нанося экологический вред почве. Судя по видео, предприятие подготовило на рядом расположенной территории несколько карт-отстойников, куда по трубам стекают вредные вещества, образуя целые водоемы. По информации департамента экологии, вышеуказанное