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Происшествия

В Атырауской области предприятие незаконно сливало нефтешламы в почву (видео)

Специалисты департамента экологии взяли пробы почвы на месте разлива нефтяных отходов для проведения экологической экспертизы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Отметим, что 12 марта в социальных сетях распространилось видео, на котором одно из предприятий Жылыойского района незаконно сливает нефтяные отходы в неположенном для этого месте, нанося экологический вред почве. Судя по видео, предприятие подготовило на рядом расположенной территории несколько карт-отстойников, куда по трубам стекают вредные вещества, образуя целые водоемы. По информации департамента экологии, вышеуказанное
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В Атырауской области предприятие незаконно сливало нефтешламы в почву (видео)
Специалисты департамента экологии взяли пробы почвы на месте разлива нефтяных отходов для проведения экологической экспертизы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Отметим, что 12 марта в социальных сетях распространилось видео, на котором одно из предприятий Жылыойского района незаконно сливает нефтяные отходы в неположенном для этого месте, нанося экологический вред почве. Судя по видео, предприятие подготовило на рядом расположенной территории несколько карт-отстойников, куда по трубам стекают вредные вещества, образуя целые водоемы. По информации департамента экологии, вышеуказанное ТОО расположено в Жылыойском районе Атырауской области в городе Кульсары. Основным видом деятельности комплекса управления отходами является прием, хранение и утилизация отходов производства в том числе бурового шлама и нефтезагрязненных грунтов. - В 2017 году в рамках выборочных проверок за II полугодие департаментом экологии в отношении ТОО-нарушителя проведена проверка на предмет соблюдения норм и требований экологического законодательства. По результатам выборочной проверки установлено, что полигон опасных отходов не соответствует экологическим требованиям; руководством ТОО не сданы отчеты по инвентаризации отходов за 2015-2016 годы; не ведется учет опасных отходов; выявлено смешивание отходов и т.п. Также в ходе проверки выяснилось, что предприятие не имеет своего ликвидационного фонда, это является одним из основных нарушений экологического законодательства РК, - сообщили в департаменте экологии. Однако в соответствии с пунктом 11 статьи 300 Экологического кодекса Республики Казахстан запрещается эксплуатация полигона без ликвидационного фонда. В связи с этим по итогам выборочной проверки департамент экологии обратился в специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области о приостановлении деятельности ТОО до трех месяцев. Далее 5 декабря 2017 года суд принял решение о приостановлении деятельности комплекса управления отходами ТОО до трех месяцев. 31 января 2018 года департаментом экологии было направлено материалы суда в департамент юстиции Атырауской области для принудительного исполнения. - По опубликованной в СМИ и социальных сетях информации, специалистами департамента будет проведена проверка комплекса управления отходами, также будет сделана экспертиза почвы, которая установит степень ущерба окружающей среде, - сообщили в департаменте. Между тем, как сообщили в акимате Жылыойского района, местными исполнительными органами будет проведен ряд мер для изъятия земельного участка. caN9clyabOg Ерлан ОМАРОВ
загрязнение слив нефтешламы почва природа

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