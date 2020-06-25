Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом стало известно на встрече первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева с руководителя медицинских учреждений региона. ⠀ Как сообщили в региональной службе коммуникации Атырауской области, во встрече приняли участие первый заместитель акима области Нурлан Таубаев, заместитель акима области Бактыгуль Хаменова, руководители управления здравоохранения, государственных и частных медицинских учреждений. ⠀ На сегодня в регионе сложилась сложная ситуация с коронавирусной инфекцией (КВИ), которая вызывает озабоченность. Ситуация требует расширение и открытие новых инфекционных, карантинных и провизорных стационаров. ⠀ Как отметила Бактыгуль Хаменова, особую тревогу вызывает растущее число пациентов с клиническими признаками КВИ, у которых результаты теста оказались отрицательными. ⠀ - Кроме этого остро стоит вопрос приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких, а также открытие дополнительных лабораторий. В первую очередь планируется открыть провизорный стационар на 50 мест на базе областной больницы. Там выявляются больные, у которых тест на КВИ показывает отрицательный результат. Нехватка аппаратов ИВЛ, в скором времени будет решена, аппараты приобретут за счет спонсорских средств. Также стоит отметить, что совместно с компанией ТШО и медицинской клиникой «Каспиан медикал», была достигнута договоренность о работе лаборатории по обработке ПЦР-тестов на КВИ. Одной из главных проблем на сегодня является нехватка медицинских специалистов. В первую очередь это касается реаниматологов, специалистов в области искусственной вентиляции легких. В связи с этим мы вышли с просьбой об оказании помощи медицинскими специалистами частных клиник, - сказала Бактыгуль Хаменова. ⠀ В свою очередь, Нурлан Таубаев призвал руководителей частных клиник оказывать посильную помощь. ⠀ - Вы видите какая ситуация сейчас в регионе. Пришло время оказать необходимую помощь, понять ситуацию и с состраданием отнестись к людям. Поэтому призываем вас к совместной работе. Это ваш гражданский долг, - подчеркнул Нурлан Таубаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.