Следует напомнить, что ограничения в подаче воды вызваны тем, что предприятие не успевает наполнять емкости с водой, так как потребление в этом году выросло как никогда. Взять к примеру потребление воды в микрорайоне Зачаганска, если зимой потребляли 5-6 тысяч кубометров воды в сутки, то в летнее время потребление выросло до 10-11 тысяч кубометров в сутки. Если предыдущие годы пик потребления воды наблюдался в июле-августе, то в этом году все началось гораздо раньше. И как полагают на предприятии из-за ранней весны и карантина, потому что все оказались дома. Если не закачать резервуары и опустошать их до пустоты, тогда отключения воды будут не регулируемыми, предупредили в ТОО "Батыс су арнасы".