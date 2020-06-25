Родители с личным автотранспортом смогут самостоятельно привезти детей к месту проведения тестирования, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Распознавание лица и дезтоннели: как проходит ЕНТ в Уральске (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 июня, на брифинге в региональной службе коммуникаций исполняющая обязанности руководителя управления образования ЗКО Зауре Гумарова рассказала о том, как будет осуществляться ЕНТ в эти выходные. - 27-28 июня в регионе главным санитарным врачом области усилены ограничительные меры, запрещено передвижение автотранспорта. В связи с этим будет осуществляться подвоз выпускников в места проведения ЕНТ, - рассказала Зауре Гумарова. Между тем, в управлении образования добавили, что родители, у которым имеется автотранспорт, смогут самостоятельно привезти детей в пункт сдачи ЕНТ, для этого им нужно будет иметь при себе пропуск к ЕНТ. - К сведению тестируемых, сдающих единое национальное тестирование, с 27 по 28 июня в соответствии с постановлением главного санитарного врача ЗКО, в связи с введением дополнительных временных ограничительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории области, в субботу и воскресенье будет организован подвоз тестируемых в пункты проведения ЕНТ. По вопросам организации подвоза обращаться по телефонам: отдел образования города Уральска -8 747 113 49 23, областное управление образования ЗКО -8705 813 42 26, - уточнили в пресс-службе управления образования ЗКО. Напомним, 23 июня вышло новое постановление главного санитарного врача ЗКО, согласно которому в ближайшие выходные 28 и 29 июня в регионе будут усилены ограничительные меры. Так, на два дня закроются все рынки, ТРЦ, ТД, фитнес-центры, рестораны и кафе (работать смогут только летники до 30 посадочных мест) и т.д. Также запрещено передвижение автотранспорта за исключением экстренных и коммунальных служб. Новый открытый стационар для пациентов с СOVID-19 в Уральске уже заполнен наполовину Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.