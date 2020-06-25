Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что 39-летняя жительница Мугалжарского района подозревается в нескольких фактах мошенничества, совершенных в прошлом году. Так, в августе прошлого года 39-летняя жительница поселка Жагабулак Мугалжарского района пообещала 46-летней жительнице Эмбы, что ее дочь поступит на грант в медицинский университет имени Марата Оспанова. За свои "услуги" сельчанка получила 950 тысяч тенге. Кроме того, в августе прошлого года подозреваемая также обманула еще одного 31-летнего жителя города Эмба, только у него она выманила 800 тысяч тенге. К слову, подозреваемая "работала" и по другой схеме. - Она под предлогом помощи в покупке дешевого жилья, находящегося в аресте у банка, обманула жительницу города Эмба, заполучив у нее 1,3 млн тенге, - рассказали в ведомстве. Стоит отметить, что потерпевшие обратились в полицию лишь в июне этого года. Проводятся следственные действия по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.