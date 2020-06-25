В реку были выпущены молоди белуги, осетра и стерляди, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1,24 млн молоди осетровых рыб выпустили в реку Жайык Как сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook, 24 июня в реку Жайык было выпущено около 1,24 млн молоди белуги, осетра и стерляди. – Для сохранения и регулирования устойчивого использования осетровых видов рыб в рамках государственного заказа по воспроизводству рыбных ресурсов РГКП «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК» выпустил в реку Жайык порядка 1,24 млн штук молоди рыб осетровых пород.  Необходимо отметить, что выращенные молоди белуги, получены от самки белуги весом 148 кг, пойманной 1 марта этого года на тоневом участке «Нижняя Пешнойская» реки Жайык рыболовецкой бригадой этого завода, - сообщил Сакен Дилдахмет. Стоит отметить, что в этом году в рамках госзаказа в естественную среду обитания планируется выпустить 75 млн штук молоди ценных рыб, в том числе 7 млн штук молоди осетровых. Госзаказ планируют завершить в октябре 2020 года. 1,24 млн молоди осетровых рыб выпустили в реку Жайык 1,24 млн молоди осетровых рыб выпустили в реку Жайык Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  Али ЖУМАНОВ Фото Рахима КОЙЛЫБАЕВА