Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 25 июня, в региональной службе коммуникации состоялся брифинг, где и.о. руководителя управления образования ЗКО Зауре Гумарова рассказала, как по области проходит ЕНТ. - В нашей области ЕНТ будет проходить с 22 июня по 3 июля. Уже добровольно отказались от сдачи ЕНТ 22 выпускника. В этом году был усилен контроль при проведении тестирования. За абитуриентами будут наблюдать независимые эксперты. При этом каждая аудитория оснащена камерами видеонаблюдения, - отметила Зауре Гумарова. Кроме того, и.о. руководителя управления образования ЗКО отметила, что любая попытка пронести запрещенный предмет на тестирование приведет к аннулированию результатов, а участник будет отстранен. - Записи с видеокамер будут просматриваться специалистами до 25 августа и если там будут выявлены нарушения, то и в этом случае это приведет к аннулированию результатов. Даже если на тот момент участнику уже выдали сертификат о сдаче ЕНТ и ему присвоен грант, то он лишается гранта, - отметила Зауре Гумарова. - Несмотря на наши предупреждения за четыре дня сдачи ЕНТ 14 выпускников были не допущены к тестирования за использование запрещенных предметов, а у 10 выпускников были аннулированы результаты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.