Сегодня, 25 июня, директор ТОО "Батыс су арнасы" Каиргали Имашев и заместитель акима города Уральска Мирас Мулкай рассказали, что новый график подачи воды в Уральске был утвержден с 24 июня. - Эти ограничения вызваны тем, что мы не успеваем наполнять емкости с водой, так как потребление в этом году выросло как никогда. Взять к примеру потребление воды в микрорайоне Зачаганска, если зимой потребляли 5-6 тысяч кубометров воды в сутки, то сейчас 10-11 тысяч кубометров в сутки. Если предыдущие годы пик потребления воды наблюдался в июле-августе, то в этом году все началось гораздо раньше, я так полагаю из-за ранней весны и карантина, потому что все оказались дома. Если не закачать резервуары и опустошать их до пустоты, тогда отключения воды будут не регулируемыми, - пояснил Каиргали Имашев. Директор коммунального предприятия назвал еще одну причину снижения подачи воды. Он отметил, что сейчас идет замена обводного коллектора по улице Шолохова и больше половины канализационных стоков города проходят по старой ветке. - Буквально на той недели у нас начались провалы земли на участке по улице Сарайшык до КНС 2. Тут лежит бетонная труба диаметром 1,5 метра, там уже в четырех местах провал, именно эти 70% стоков идут по этой трубе. Если сейчас произойдет порыв, то мы 70% города оставим без воды. Чтобы снизить нагрузку на аварийный коллектор мы ввели график подачи воды, - рассказал Каиргали Имашев. Кроме того, он пояснил, что 50% воды берется из реки Урал, на территории "БСА" находятся резервуары, которые наполняют этой водой и распределяют с помощью насосов по всему городу. Остальная вода берется из подземных источников, которые находятся вблизи поселка Трекино района Байтерек. Там тоже есть поземные резервуары, которые они наполняют и подают с помощью насосной станции в город. - Однако подземные источники не дают того, что они должны давать, это связано с тем, что там старая скважина и надо бурить дополнительные, - пояснил директор горводоканала. Директор ТОО "Батыс су арнасы" пообещал, как только отремонтируют коллектор, они начнут снимать эти ограничения. Однако по подсчетам ремонт займет как минимум около двух месяцев. - Сейчас мы сделали расчеты, договорились с поставщиками, решаем вопрос финансирования, - рассказал Каиргали Имашев. К слову, директор коммунального предприятия считает, что если они не примут меры по добыче, через 1,5 года город может остаться без воды. Он отметил, что они работают над проектами по добыче воды и уже должен пройти экспертизу проект по разработке шести скважин, в работе находится технико-экономическое обоснование как расширить подземный водозабор. - Наше сооружение рассчитано на 30 тысяч кубов в сутки, а мы вынуждены подавать до 33 тысяч кубов. Для того, чтобы добыть воду, эти фильтры мы промываем и сбрасываем в реку Урал. Промывка фильтров и расход химреагентов только за май превысило все нормативы на 7 миллионов тенге. Если мы начнем подавать больше, значит вода пойдет не очищенная. Также планируется реконструкция "БСА" и ту воду, которую мы сбрасываем в Урал, мы будем повторно очищать и подавать в водопроводы, но объемы увеличить не сможем. От Урала нужно уходить и брать воду из подземного источника, так как это (Урал-прим.автора) опасный источник, - дополнил Каиргали Имашев. Журналисты задали вопрос: "Как быть тем, кто проживает на верхних этажах, ведь многие жалуются, что у них во время снижения давления подачи, воды в кранах нет вообще?". Заместитель акима города Уральска Мирас Мулкай ответил, что такая ситуация наблюдается практически во всем городе. - В часы когда будет максимальная подача воды, просьба к жителям - запасайтесь водой,- обратился к населению Мирас Мулкай.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.