Согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО Мухамеда Арыспаева от 23 июня в ближайшие выходные 28 и 29 июня в Уральске и области будут усилены ограничительные меры. Так, будет приостановлена деятельность продовольственных и непродовольственных рынков, ТРЦ и ТД, фитнес-центров, общепитов (за исключением летников).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.