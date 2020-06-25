Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 17 июня во время проведения оперативно-розыскных мероприятий на 843 километре трассы «Самара-Шымкент» полицейские остановили автомашину марки «Лада Приора». – В салоне находились жители Актюбинской области, следовавшие из южных регионов страны в город Актобе. В ходе досмотра автомашины в салоне была обнаружена и изъята крупная партия наркотического средства - марихуана, весом свыше 1,5 кг, - сообщили в полиции. По факту начато досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами в особо крупном размере". Назначена экспертиза. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. RYBqi-FbAw4 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.