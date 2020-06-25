Алексей Цой. Фото СЦК Комитет по социально-культурному развитию мажилиса согласовал кандидатуру Алексея Цоя на должность министра здравоохранения, сообщается на сайте палаты в четверг. А глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. «Данный вопрос рассмотрен в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». По итогам принято заключение, в котором отмечается, что комитет по социально-культурному развитию мажилиса парламента Республики Казахстан считает возможным рекомендовать кандидатуру Цоя Алексея Владимировича для назначения на должность министра здравоохранения Республики Казахстан», - говорится в сообщении. Позже на Акорде появились указы президента об освобождении от должности министра здравоохранения Елжана Биртанова и о назначении Алексея Цоя главой ведомства. Отметим, что несколько дней назад премьер-министр Аскар Мамин представил коллективу министерства здравоохранения нового первого замминистра Алексея Цой. Он же назначен и.о. главы Минздрава, так как сам министр Елжан Биртанов заразился коронавирусной инфекцией и находится на лечении в инфекционном стационаре. Алексею Цою 43 года, он уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса «Данекер», Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук. В разные годы работал хирург-эндоскопистом, старшим научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущим научным сотрудником Центра внутренней медицины Национального научного медицинского центра, генеральным секретарем общественного объединения «Евроазиатское респираторное общество», директором Центра внедрения современных медицинских технологий управления делами президента РК, начальником медицинского центра управления делами президента, был главным врачом городской больницы №1 Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития, вице-министром здравоохранения РК. С февраля 2019 года руководил медицинским центром управделами президента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.