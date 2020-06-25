По сообщению службы спасения, 26 июня в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем столбики термометров покажут 23 градуса тепла, ночью +11. В Атырау малооблачно, днем +26, ночью +17. Облачная погода и 19 градусов тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 10 градусов выше нуля. Переменная облачность и погода без осадков ожидается в Актау, днем +30, ночью +22. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.