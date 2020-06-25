Иллюстративное фото из архива "МГ" При пневмонии, которая вызвана коронавирусной инфекцией, воспаление развивается за один-два дня, поражает оба легких. Актюбинцы один за другим начали болеть в июне. По словам и.о. руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светланы Есенамановой, если в прошлом году на этот период в области было 120 заболевших пневмонией, в этом году их в шесть раз больше. – Много тяжелых больных, 22 человека умерли. Заболевших в области уже более тысячи, 655 из них лежат в стационарах, 32 в реанимации, 15 под аппаратами ИВЛ, не могут самостоятельно дышать. Из-за резкого роста числа заболевших провизорные отделения быстро оказались переполненными, людей пришлось класть прямо в коридорах. Отделения в областной больнице расширили со 100 до 300 коек, открыли отделение в железнодорожной больнице на 300 коек, вывезли в район больных из тубдиспансера и открыли еще отделение на 400 больных. Легкие формы пневмонии решено лечить в дневных стационарах в поликлиниках.В них сейчас проходят лечение около 400 больных. Но в поликлиниках из-за наплыва пациентов быстро иссяк запас лекарственных препаратов, - рассказала Светлана Есенаманова. Первый заместитель акима области Нуржауган Калауов 25 июня сообщил, что облакимат работает по этому вопросу с Минздравом, помощь готовы оказать крупные предприятия и предприниматели. - Запас препаратов на июнь заканчивается, поэтому из резерва со складов поликлиникам и провизорным госпиталям поставят лекарства, запланированные на июль и август, - сообщил Нуржауган Калауов. Советник акима области Асет Калиев отметил, что возникли проблемы с противовирусными препаратами и антибиотиками. -Запас с каждым днем уменьшается. Поэтому мы встретились с представителями фармкомпаний и СК «Фармация», со следующей недели они начнут делать поставки, которые планировали в августе- сентябре. Проблем не должно быть. Есть проблемы в розничной сети. Это связано с тем, что со стороны населения значительно вырос спрос на некоторые лекарства. Со следующей недели их поставят, будет помощь со стороны Минздрава, - сказал Асет Калиев. В облакимате сообщили, что СК "Фармации" из средств республиканского бюджета выделено области 568 млн тенге. На 799 тысяч тенге были доставлены медикаменты, средства индивидуальной защиты для дезинфекции. Из средств местного бюджета закуплено 17 аппаратов ИВЛ, ожидается поставка.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.