При этом степень воспаления лёгких должна быть с небольшим объёмом поражения, передает Informburo.kz.

ежедневные звонки от участковых врачей;

оценка общего состояния, температуры, выяснение жалоб (кашель, затрудненное дыхание, слабость, потливость, диарея, сыпь, миалгии), сатурация (при возможности);

видеоконсультация (по необходимости), но не реже одного раза в три дня.

при нарастании клинических симптомов (повышение температуры тела, кашель, затрудненное дыхание, одышка) в период наблюдения пациента направляют в инфекционный стационар;

больных с лёгкой формой заболевания снимают с медицинского наблюдения при отсутствии повышенной температуры тела и регрессии респираторных симптомов, а также после однократного отрицательного результата ПЦР-исследования.

В Министерстве здравоохранения Казахстана разработали алгоритм ведения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях. Согласно этому документу, пациентов с пневмонией, которую вызвал Covid-19, будут лечить на дому. Степень воспаления лёгких должна быть с небольшим объёмом поражения – до 30% распространённости при наличии компьютерной томографии. Среди симптомов: температура выше 38 градусов, приступообразный кашель, ощущение жжения в груди, одышка при физической нагрузке. Госпитализировать в больницу таких пациентов будут, если температура не будет падать в течение 3-5 дней или в случае её появлении после кратковременной нормализации, усилении кашля. Экстренно заберут в инфекционный госпитали при частоте дыхания более 24 в минуту, нарастании одышки, тахикардии – более 100 ударов в минуту. Наблюдение в амбулаторных условиях проводится по следующему алгоритму:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.