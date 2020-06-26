Гали Искалиев обеспокоен тем, что люди продолжают проводить семейные мероприятия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО призвал граждан строго соблюдать санитарные требования Фото из архива "МГ" Глава региона Гали Искалиев на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором просит горожан строго соблюдать санитарные нормы. По его словам, каждые сутки в области регистрируется 30-35 новых случаев заражения коронавирусом с явными симптомами. – Также много бессимптомных случаев. Нам приходится открывать дополнительные стационары для размещения больных, которые быстро заполняются. Врачи и медсестры борются с вирусом уже несколько месяцев. Думаю, уже все убедились, что это очень опасно. У многих из нас заболели родственники или знакомые. Сейчас 15 человек находятся на искусственной вентиляции легких, 21 человек на кислородном концентраторе. В то же время, есть ещё непонятливые люди, которые проводят мероприятия, дни рождения, садақа, тои. Проводится анкетирование заболевших, которое показывает, что большинство случаев заболевания происходит именно на таких мероприятиях. Потом эти люди несут вирус в свои семьи, в рабочий коллектив, - написал Гали Искалиев. Стоит отметить, что по всем выявленным таким случаям материалы отправлены в суд. – Но за всеми трудно проследить. Нужна поддержка общества. Прошу всех понять, что сейчас реальность другая. Забудьте о семейных и корпоративных мероприятиях. Не выходите без острой необходимости в места, где много людей. Здоровье и жизнь ваша и ваших близких, зависят в первую очередь от вас самих. Не проходите мимо нарушителей, требуйте в автобусах, в магазинах от всех соблюдения защитных мер. Тем, кому нужна помощь в доставке продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств - можно оставлять заявки на номер "109". Наши волонтеры помогут вам. Мы справимся с этой пандемией. Все зависит от нас. Прошу репост, - заключил Гали Искалиев. Напомним, на 24 июня в области выявлено 1267 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. 835 человек вылечились, летальных случаев - шесть. Бессимптомных носителей - 822. 92 человека заразились коронавирусом в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  