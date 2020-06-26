Как сообщили в оперативном штабе, с выраженными симптомами заболевания было зарегистрировано за прошедшие сутки 24 человека. - Без клинических проявлений болезни COVID-19 зарегистрировано 83 случая, - пояснили в оперштабе. Стоит отметить, что на 26 июня в Атырауской области зарегистрировано 1584 зараженных КВИ с клиническими симптомами, еще у 1732 бессимптомные больные. От COVID-19 в регионе скончались 16 человек. Всего в Казахстане на 26 июня выявлено 465 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в которых наблюдаются симптомы заболевания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.