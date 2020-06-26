Они будут действовать с 22.00 26 июня до 00.00 29 июня и каждые выходные (субботу и в воскресенье) до стабилизации ситуации. По словам Нурсулу Беркимбаевой, в области зарегистрировано 693 случая коронавирусной инфекции с симптомами и 433 случая бессимптомных (на 25 июня). Основная часть заболевших живет в Актобе - 575 человек с КВИ с клиническими признаками, 323 случая бессимптомных. Согласно постановлению в выходные в городе закроют супермаркеты, ярмарки, рынки и другие объекты. Будет ограничено передвижение по городу как пешком, так и на личном транспорте. Выходить из дома можно только на работу, имея удостоверение или справку, в аптеку, медучреждение или для прогулки с собакой. Везде по городу будет проводиться масштабная дезинфекция. Тем, кто собрался на дачу, посоветовали, провести там все выходные, не разъезжать по городу и не мешать дезинфекции. Кроме этого жителям Актобе рекомендовали 25-26 июня запастись товарами первой необходимости. Работать в выходные будут только небольшие магазины у дома, минимаркеты. График их работы с 10.00 до 20.00. После объявления тут же в супермаркетах выстроились огромные очереди. Люди скупали муку, картошку, яйца, напитки, порошки, мыло, туалетную бумагу и прочее. Фотографии очередей в супермаркетах появились в соцсетях. Никаких дистанций покупатели не соблюдали. «У нас люди бояться только умереть с голоду, про болезни не слышали», - писали комментаторы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.