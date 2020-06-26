Скриншот с видео Редакции "МГ" видео предоставили очевидцы. На ролике полицейский автомобиль с государственными номерами 048KP и бортовым номером 1313 на скорости пересекает двойную сплошную линию без включенных проблесковых маячков и сирены, а за ней мчится автомобиль марки Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, который допускает такое же нарушение ПДД. Сегодня, 26 июня, в пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что данное нарушение было зафиксировано на видеокамеру 25 июня. - Сотрудник, который был за рулем автомобиля, будет наказан, его привлекут к административной ответственности за пересечение двойной сплошной. Сейчас водитель находится на больничном. Сотрудник работает в отделе полиции района Байтерек, - пояснили в ведомстве. К слову, личность водителя Тойоты в настоящее время устанавливается.

8XxBOSdY5UI