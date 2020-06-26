Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима области, на 25 июня в Казахстане выявлено 465 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в которых наблюдаются симптомы заболевания. В ЗКО зарегистрировано 38 новых случаев за сутки. Прирост составил 3%. Бессимптомных носителей в стране выявлено 883, 16 из которых в ЗКО. – У пяти пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у 10 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям, и еще у семи - по эпиднадзору, а 16 человека обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. 11 выявленных больных проживают в городе Уральск, семь - в районе Байтерек, в Акжайыкском, Сырымском и Бокейординском районах выявлено по два случая, в Бурлинском районе -10, трое из Каратобинского района, из Таскалинского района один человек.По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение, - сообщили в акимате. К слову, на 26 июня в области выявлено 1305 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. 852 человека вылечились, летальных случаев - шесть. Бессимптомных носителей - 838.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.