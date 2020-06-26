Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отметили санврачи, к ним поступили жалобы от жителей города на работу одного торгового дома и двух рынков. При проверке нарушения подтвердились. - Проверки были проведены на основании заявлений. По нарушениям составлены материалы, которые направлены в административный суд для рассмотрения, - сообщил руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г.Уральска Мадениет Танауов. Также было рекомендовано приостановить деятельность нескольких объектов. Нарушения обнаружены в магазинах: «Солнышко», «Продукты», «Радуга», «Овощи-фрукты», «Минимаркет», цветочном магазине по улице Кунаева, 70, ателье по улице Дины Нурпеисовой, 14/1, парикмахерских «Дина», «Руслана», в кафе «Достар» по проспекту Евразия, салоне красоты «Сабина», магазин «Фруктовый сад», магазин «Chaplin», магазин световых ламп «Альрамин», столовой «Рахат», кафе быстрого питания «Giros», Barbershop «Blade», магазине «Керуен», магазине «Мир обуви» по улице Дины Нурпеисовой. Большая часть нарушений касалась реализации продуктов питания в не фасованном виде, массового скопления людей, отсутствия запаса дезинфицирующих средств, антисептиков для обработки рук посетителей. Также персонал ряда объектов работал без масок и перчаток. Зарегистрирован случай, когда не был заведен журнал проверки персонала перед началом работы с внесением туда данных о состоянии здоровья и термометрии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.