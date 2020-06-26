Предприятие по производству металлопластиковых конструкций «Окна седьмой регион» предлагает вам несколько ценных советов, на что нужно обратить внимание при выборе окон:. Выбирать стоит европейских производителей (KBE, VEKA, Rehau и другие), они подлежат обязательной сертификации. Такой профиль не трескается и не желтеет. Гарантийный срок эксплуатации этих систем не менее сорока лет. Обязательно выбираем профили класса “А”- толщина внутренней стенки не менее 2,5мм, наружной не менее 2,8мм. Наиболее распространенные - 3-х- и 5-тикамерные профили.3-х камерный профиль толщиной 58-60 мм, со стеклопакетом в три стекла обеспечивает минимальные требования ГОСТа по тепло- и звукоизоляции. В основном его используют в благоустроенных квартирах. 5-ти камерный профиль - окна повышенного комфорта. Тепло- и звукоизоляция лучше на 20%, такие окна рекомендуется устанавливать в частные дома и в квартиры со своим отоплением. Вы сможете экономить на отоплении зимой и кондиционировании летом.Занимают 80% оконного проема. Для жилого отапливаемого помещения необходимо использовать стеклопакеты в три стекла толщиной 32 мм для 3-х камерного профиля и 40-42 мм для 5-ти камерного, стеклопакет в два стекла используют на холодных балконах, гаражах и так далее.К обязательным трем стеклам можно добавить энергосберегающее покрытие или заполнить газом (аргоном) камеру между стеклами. Для повышения звукоизоляции необходимо установить стекла разной толщины и разные дистанционные рамки. Количество стекол можно проверить зажжённой спичкой, количество отражений = количеству стекол, а огонек другого цвета говорит об установке энергосберегающего стекла.Пластиковые окна правильно называть металлопластиковые, так как внутри профиль армируется металлом. Металл внутри рамы сохраняет правильную геометрию окна независимо от наружной температуры. Толщина металла должна составлять от 1 до 2 мм, проверить можно только посетив производство.Очень важный компонент. Отвечает за подвижную часть. От её надежности зависит комфорт и срок эксплуатации окна. Лидерами являются "немцы": Roto, Maco, Winkhaus. Ручки должны быть алюминиевые и работать четко, выбирать стоит от производителя фурнитуры .С улицы должен быть установлен водоотлив, а монтажная пена защищена от попадания солнечных лучей.Организатор одной из таких фирм рассказал, в чём секрет качества.Компания «Окна седьмой регион» на рынке производства окон с 2009 года. Уже более 10 лет предприятие производит качественные металлопластиковые изделия (окна, двери, балконы и другие) и дает на них семилетнюю гарантию. В течение всего гарантийного срока компания несет полную ответственность за свою продукцию. Здесь Вы можете заказать изделия любой формы и цвета, с повышенной шумо- и тепло-изоляцией, открыванием различной конфигурации, в том числе наклонно-сдвижные Roto Patoi, возможна установка детских замков. Стеклопакеты: энергосберегающие, солнцезащитные, заполненные аргоном, антивандальные, бронированные, одно- и двухкамерные. Мы используем самый экологичный и безопасный профиль KBE, который рекомендован для установки в детские и оздоровительные учреждения. Благодаря технологии Greenline устойчивость профильных систем к ультрафиолету повысилась в два раза, окна сохраняют свой цвет долгие годы. Установка противовзломной немецкой фурнитуры уже в базовой комплектации позволяет обезопасить ваш дом.Для производства действительно надёжных окон мало использовать материалы от ведущих европейских производителей. Ключевую роль играет персонал фирмы. Именно высокий уровень подготовки персонала и контроль качества при производстве является нашей отличительной особенностью среди огромного числа оконных фирм. Чтобы сделать правильный выбор «раз и навсегда» предлагаем Вам убедиться в квалификации нашего инженера по замерам Клюшникова Сергея Николаевич, который является директором фирмы «Окна седьмой регион». Он лично заключает договора и проверяет качество выполненных работ. Помните! Замер у нас бесплатный.. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.