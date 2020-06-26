Для возмещения материального ущерба коммунальное предприятие направило уведомление в страховую компанию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Микрорайон в Уральске затопило фекалиями (фото, видео) Как сообщили в ТОО "Батыс су арнасы",  80 соток земли необходимо рекультивировать после аварии на КНС. Также будет возмещен материальный ущерб жителям подтопленных домов и владельцу предприятия, которые затопило сточными водами. - Для возмещения материального ущерба в АО "Страховая компания Jysan Garant" было направлено официальное уведомление о наступлении страхового случая. Стоит отметить, что с данной страховой компанией был заключен договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с причинением вреда третьим лицам. Также, для возмещения нанесенного вреда экологии, в АО "Нефтяная страховая компания" направлено такое же официальное уведомление о наступлении страхового случая, - пояснили на коммунальном предприятии. К слову, совместно с аварийными комиссарами страховых компаний было проведено обследование подтопленных участков с проведением видео-фотосъемки, с разъяснением нанесенного материального ущерба. Напомним, порыв на канализационном коллекторе в поселке Зачаганск произошел вечером 20 июня. Фекалиями затопило дворы частных домов и дорогу. 21 июня произошла еще одна авария на канализационном коллекторе по Саратовской трассе, без воды остался поселок Зачаганск. Был осуществлен подвоз воды, уже вечером этого дня авария была устранена. Позже стало известно, что сточными водами затопило шесть домов и одно предприятие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.