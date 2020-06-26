Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, авария произошла утром 25 июня 38-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser Prado житель Мангистауской области, двигаясь со стороны с.Карабутак в направлении г.Костанай на 105 км трассы Карабутак-Костанай, не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание в левую сторону по ходу движения транспортного средства. - В результате ДТП 3 пассажира и водитель автомашины с различными телесными повреждениями госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района. По факту проводятся следственные действия. По предварительной версии водитель заснул за рулем, - рассказали в полиции. - В тот же день на 18 км автодороги местного значения Покровка-Жанажол, вблизи г. Темир, 45-летний водитель автомашины «Ауди» выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с автомашиной «Ваз-21115» под управлением 33-летнего жителя п. Кенкияк. В результате ДТП оба водителя и два пассажира автомашины «Ауди» госпитализированы в сельскую амбулаторию п. Шубаркудык и после оказания медицинской помощи отпущены домой. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области