20 июня на сайте "Мой ГОРОД" была опубликована новость "Обвиняемый в краже и угоне зашил себе рот в знак протеста следствия в Уральске", где написано, что подозреваемый Дмитрий Шопин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи и по наркотикам. 25 июня в департаменте полиции ЗКО сообщили, что ими ( сотрудниками пресс-службы ведомства - прим.автора.) была не правильно передана информация для новости по поводу подозреваемого (Дмитрия Шопина - прим.автора.), в части того, что подозреваемый привлекался к уголовной ответственности по наркореступлениям. - Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя, - уточнил руководитель пресс-службы ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.