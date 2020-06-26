Сегодня, 26 июня, состоялась очередная сессия областного маслихата. В самом начале депутаты попросили пригласить на сессию главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева. – Очень много моих знакомых уже на том свете, многие лежат в больницах в Нур-Султане, Алматы и Уральске. На самом деле скорую помощь не дозовешься, в больницах врачи не успевают. Сами медработники в очень тяжелом состоянии, хотя мы им платим мизерную зарплату, как и в мирное время. Врачи минимум должны получать несколько миллионов тенге, они рискуют своими жизнями, днем и ночью там находятся. Для этого надо поднимать этот вопрос. Зачем мы ремонтируем и строим школы? В школы мы еще два года не будем ходить. В дома культуры тоже не будем ходить. Сейчас мы живем в другом мире, надо понимать это. Запретите проводить тои и садака, и что с того, что мы казахи? Это не значит, что мы должны умирать, - заявил депутат областного маслихата Амангельды Таспихов. Мухамгали Арыспаев рассказал, что инфекционная больница рассчитана на 180 коек, инфекционный стационар на 260 мест также развернули на базе городской многопрофильной больницы. – Еще дополнительно четыре провизорных госпиталя мы разворачиваем. Ситуация во время режима ЧП и нынешняя - совершенно разные вещи. Эпидемиологическая ситуация в области остается нестабильной. У нас открылись четыре лаборатории, которые ежедневно проводят около 1800 ПЦР-исследований. Чем больше лабораторий будут работать, тем чаще мы будем выявлять заразившихся. Единственное, что может сейчас нам помочь - это усиленные ограничительные меры, поэтому мы решили в эти выходные ограничить передвижение горожан. Мы пошли на этот шаг, чтобы люди меньше контактировали друг с другом. Поэтому такие жесткие карантинные мероприятия дальше будем продолжать. Есть жалобы со стороны предпринимателей, ведь на сегодняшний день мы закрыли около 20 объектов за несоблюдение санитарных норм, - заявил Мухамгали Арыспаев. Между тем первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев отметил, что врачам выплачивает повышенная заработная плата, а для их семей предусмотрен социальный пакет. – Нагрузка на скорую помощь идет колоссальная, они перегружены на 100%. Мы помогаем им персонально, финансово, стараемся, чтоб они не отвлекались на семейные дела и выработали пакет поддержки семей медработников. В первую очередь в области работает оперативный штаб, ежедневно мы проводим заседание и обсуждаем все принимаемые оперативные меры. Ежедневно по городу ездят 20 мониторинговых групп, которые смотрят как соблюдаются карантинные мероприятия. Есть большая нагрузка на лаборатории, но на период ЧП и на период карантина не было никаких барьеров для сельского хозяйства, для строительства и других направлений. С завтрашнего дня у нас вводятся карантинные выходные, ведь сейчас нам приходится бороться именно с внутренними случаями заболевания, очень много контактных. Элементарно не соблюдаются санитарные нормы, проводятся массовые мероприятия, свадьбы, садака, по 150 человек собираются на торжествах. Ответственность лежит именно на самих людях. Но мы принимаем меры, закрываем некоторые объекты. Эти предприниматели завтра придут к депутатам и начнут жаловаться. Закрывать рестораны и кафе, где в наглую после 22.00 собираются по 100 человек, это нормальная мера. Вы также видите, как оскорбляют наших коллег, обвиняют их в том, что они требуют взятки, провоцируют. Это непозволительно и мы этого не допустим. Мы будем принимать жесткие меры, предусмотренные законом, в том числе и в отношении организаторов, - возмутился Мухтар Манкеев. Депутаты в свою очередь предложили наказывать самих организаторов свадеб и садака, направлять туда участковых и медработников.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.