В ее состав входят руководство района и города, отдела предпринимательства, управления контроля качества и безопасности товаров и услуг и депутаты районного маслихата. Ежедневно они проводят рейд по объектам малого и среднего бизнеса. Так на минувшей неделе депутаты проверили объекты МСБ в 4 и 5 микрорайонах. В рабочую группу, возглавляемую секретарем районного малихата Адльханом КУЛИКЕШЕВЫМ, вошли первый заместитель председателя районного филиала партии «Nur Otan» Малика МАХАУОВА, депутаты Мирбулат ДИЯРОВ, Надежда ШИГАНАКОВА, Кунслу СУЛТАНОВА, руководитель аппарата районного маслихата Ботагоз МУКАШЕВА и представители СМИ. Была проведена проверка ряда магазинов, ТЦ, парикмахерских, аптек. Нужно сказать, что, в целом, их владельцами выполняются санитарно-эпидемиологические требования: на дверях предупредительные надписи, что вход в помещение осуществляется только в маске, тут же при входе установлены столики с антисептическими средствами, продавцы торговых точек и провизоры в аптеках обслуживают клиентов в масках и перчатках. В некоторых учреждениях (например, в филиале Народного банка и аптеке «Фарма плюс» в 5 микрорайоне) производится кварцевание. Но если владельцы объектов МСБ и их работники соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, то такого нельзя сказать об аксайцах. Отмена режима ЧП в стране явно расслабила население, и хотя в ЗКО карантин еще не снят, люди уже не соблюдают масочный режим. В ходе рейда депутатам приходилось неоднократно делать замечание посетителям, которые без масок заходили в магазин. Они также провели разъяснительную работу с владельцами объектов относительно мер безопасности, в частности, говорилось о том, чтобы посетители без масок не входили в помещение и обрабатывали руки антисептиком. Как отметили депутаты, рейд носит профилактический характер, но все замечания, сделанные в адрес владельцев МСБ, будут переданы в отдел предпринимательства. В ходе рейда были проверены такие объекты, как: магазины «Роза», «Астана», «Аян», «Наргиза», «Мясная лавка», «Гастроном №1», магазин нижнего белья, парикмахерские «Жа-Са», «Дарын» аптека «Фарма-плюс», филиал Народного банка, дизайнерское агентство, ТЦ «Лидер», павильон «Таир».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.