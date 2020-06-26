По данным РГП "Казгидромет", 27 июня в Уральске синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Днем столбики термометров покажут 27 градусов выше нуля, новью +11. В Атырау переменная облачность, днем +30, ночью +18. Лишь в Актобе синоптики прогнозируют дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут 22 градуса выше нуля, ночью +9. В Актау малооблачно, днем +27, ночью +17. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.