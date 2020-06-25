Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 106 новых случаев заболевания COVID-19, в 46 случаях у людей есть клинические проявления болезни, в остальных случаях симптомов не наблюдается. – У 12 пациентов были отобраны лабораторные анализы в связи с контактом с ранее выявленными больными, у 10 человек были взяты пробы на анализы по эпидпоказаниям, у двоих - с профилактической целью. Еще 22 человека обратились за медицинской помощью в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. 29 выявленных больных проживают в городе Уральск, четверо в районе Байтерек, по одному заболевшему выявлено в Акжайыкском, Шынгырлауском, Теректинском, Жанибекском и в Сырымском районах, восемь - в Таскалинском районе. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, госпитализированы в инфекционный стационар. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. К слову, на 24 июня в области выявлено 1267 случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. 835 человек вылечились, летальных случаев - шесть. Бессимптомных носителей - 822.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.