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Социум

В Атырауской области собирают гуманитарную помощь для пострадавших от подтопления в ВКО

По инициативе управления по вопросам молодежной политики региона был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления в ВКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области. Иллюстративное фото с сайта dneprchas.ua Помимо этого, ряд государственных служащих Атырауской области изъявили желание перечислить денежную помощь пострадавшим. Как рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Роллан КУСПАН, в понедельник, 12 марта, на базе молодежного ресурсного центра был открыт штаб по сбору г
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В Атырауской области собирают гуманитарную помощь для пострадавших от подтопления в ВКО
По инициативе управления по вопросам молодежной политики региона был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления в ВКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.
Иллюстративное фото с сайта dneprchas.ua Помимо этого, ряд государственных служащих Атырауской области изъявили желание перечислить денежную помощь пострадавшим. Как рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Роллан КУСПАН, в понедельник, 12 марта, на базе молодежного ресурсного центра был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления в Восточно-Казахстанской области. - Данную инициативу горячо поддержали представители всех молодежных организаций, - сообщил Роллан КУСПАН. – Cбор гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления будет вестись до 19 марта. После того как она будет собрана, мы отправим ее в Восточно-Казахстанскую область. Помимо этого, наши волонтеры изъявили желание поехать на место подтопления и оказывать посильную помощь в его устранении. Также аппаратом акима Атырауской области и рядом управлений объявлен сбор средств для помощи пострадавшим от подтопления. Деньги в размере однодневной заработной платы государственных служащих будут перечислены на счет пострадавших от подтопления после открытия специального счета. Адреса пунктов сбора: рынок "Дина"  - "Молодежный консультационный центр", ул.Абая, 10 "а", 2 этаж 23 кабинет, мкр. Нурсая 23 дом -  "Молодежный ресурсный центр", а также во всех районных ресурсных центрах. Контактный телефон: 87023817301 Камилла МАЛИК
акимат молодежная политика госслужащие помощь сбор

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