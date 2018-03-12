В Атырауской области собирают гуманитарную помощь для пострадавших от подтопления в ВКО

По инициативе управления по вопросам молодежной политики региона был открыт штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от подтопления в ВКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области. Иллюстративное фото с сайта dneprchas.ua Помимо этого, ряд государственных служащих Атырауской области изъявили желание перечислить денежную помощь пострадавшим. Как рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Атырауской области Роллан КУСПАН, в понедельник, 12 марта, на базе молодежного ресурсного центра был открыт штаб по сбору г