В Атырауской области становится меньше жителей

На 1 октября этого года численность населения составила 642104 человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте статистики, численность населения Атырауской области на 1 октября этого года составила 642104 человека, из них в городе проживает 332135 человек, остальные - на селе. - За январь-сентябрь 2019 года в целом по области естественный прирост населения по сравнению с соответствующим периодом 2018 года уменьшился на 1,7%, - проинформировали в ведомстве. Причем число родившихся уменьшилось по сравнению с соответствующим пер