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Социум

В Атырауской области становится меньше жителей

На 1 октября этого года численность населения составила 642104 человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте статистики, численность населения Атырауской области на 1 октября этого года составила 642104 человека, из них в городе проживает 332135 человек, остальные - на селе. - За январь-сентябрь 2019 года в целом по области естественный прирост населения по сравнению с соответствующим периодом 2018 года уменьшился на 1,7%, - проинформировали в ведомстве. Причем число родившихся уменьшилось по сравнению с соответствующим пер
gorod
В Атырауской области становится меньше жителей
На 1 октября этого года численность населения составила 642104 человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте статистики, численность населения Атырауской области на 1 октября этого года составила 642104 человека, из них в городе проживает 332135 человек, остальные - на селе. - За январь-сентябрь 2019 года в целом по области естественный прирост населения по сравнению с соответствующим периодом 2018 года уменьшился на 1,7%, - проинформировали в ведомстве. Причем число родившихся уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 0,9% или на 117 человек. А самый высокий рост рождаемости по области приходится на Жылыойский район. За этот же период произошло увеличение зарегистрированных смертей на 1,9%, причем смертность детей до года увеличилась на 15,2 процента. - Известно, что семейно-брачные отношения оказывают влияние на демографическую ситуацию. Так вот, число браков, зарегистрированных в январе-сентябре 2019 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года, увеличилось на 1,5%, число разводов - на 2 процента, - подчеркнули в департаменте статистики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
жители Численность

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