Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырауской области стартует рыбоохранная акция «БЕКІРЕ-2018»

30 марта в Региональной службе коммуникаций Атырауской области прошел брифинг с участием представителей координационного штаба по проведению широкомасштабной акция «БЕКІРЕ-2018», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ходе брифинга руководитель Атырауской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр Баймагамбетов доложил, что для борьбы с браконьерством будут задействованы 63 государственных инспектора рыбоохраны и 15 прикомандированных работников ГПР «Акжайык». - В ходе акции будут в эксплуатации 10 единиц патрульных речных катеров, 9 единиц маломерных судов в основном
gorod
В Атырауской области стартует рыбоохранная акция «БЕКІРЕ-2018»
30 марта в Региональной службе коммуникаций Атырауской области прошел брифинг с участием представителей координационного штаба по проведению широкомасштабной акция «БЕКІРЕ-2018», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ходе брифинга руководитель Атырауской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр Баймагамбетов доложил, что для борьбы с браконьерством будут задействованы 63 государственных инспектора рыбоохраны и 15 прикомандированных работников ГПР «Акжайык». - В ходе  акции будут в эксплуатации 10 единиц патрульных речных катеров, 9 единиц маломерных судов в основном с маломощными моторами и 20 единиц автомашин, - рассказал Данир Баймагамбетов. - Нами создано по Атырауской области 17 постов, из них 9 по реке Урал, 5 в Курмангазинском районе, 3 морских передвижных поста, в том числе 6 стационарных и 11 передвижных постов. Кроме того, по мере предоставления информации мы будем осуществлять свод еженедельных показателей по Мангистаускому и Западно-Казахстанскому регионам, где также будет проводиться данная акция. Для осуществления охраны наиболее труднодоступных прибрежных камышовых участков предполагается задействовать авиацию. В целях обеспечения беспрепятственного прохода рыбы к местам нереста, а также изъятия незаконных орудий лова государственными инспекторами будет осуществляться ежедневное траление водоёмов. На брифинге отметили, что в период весенней путины по реке Урал будут работать 12 тоневых участков, на которых рыбу будут добывать 10 субъектов рыбного хозяйства. На реке Кигач и в предустьевом пространстве будут функционировать 22 тоневых участка, и рыбу добывать там будут 7 природопользователей. Кроме того, в морской части будут располагаться 4 приемки рыбы, на реке Урал в местности Сасык в п.Дамба также будет работать одна из приемок, и в Курмангазинском районе запланирована работа 11 приемных пунктов рыбы. На данные контрольные участки Инспекция планирует закрепить порядка 20 инспекторов. На брифинге и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Марлен Айнабеков сообщил о начале работе по дноуглубительным работам в регионе. - Уже готова проектно-сметная документация. Программа рассчитана на три года, будет выделено 4 млрд тенге на дноуглубительные работы, расчистку русел рек Жайык и Кигач, - сказал Марлен Айнабеков По его словам, эти работы позволят создать искусственные нерестилища, которые окажут положительные действия на увеличение популяции рыб. В этом году уже 1,2 млрд тенге поступят в регион и начнутся работы по очистке русел рек. Также представитель МСХ РК сообщил, что планирует провести реконструкцию двух осетроводных заводов в Атырау. - Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации по реконструкции и обновлению двух заводов – Урало-Атырауский и Атырауский рыбоводного заводов. Это позволит увеличить выпуск в естественную среду до 30 млн штук мальков, - отметил Марлен Айнабеков На сегодняшний день два осетроводных завода выпускаю в море и реку Урал до 7 млн мальков в год. На брифинге о подготовке к рыбоохранной операции доложили командиры пограничный служб КНБ РК. Акция пройдет с 1 апреля по 31 мая 2018 года. Ерлан ОМАРОВ
рыба Бекiре операция брифинг охрана

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article