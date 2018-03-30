В Атырауской области стартует рыбоохранная акция «БЕКІРЕ-2018»

30 марта в Региональной службе коммуникаций Атырауской области прошел брифинг с участием представителей координационного штаба по проведению широкомасштабной акция «БЕКІРЕ-2018», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ходе брифинга руководитель Атырауской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияр Баймагамбетов доложил, что для борьбы с браконьерством будут задействованы 63 государственных инспектора рыбоохраны и 15 прикомандированных работников ГПР «Акжайык». - В ходе акции будут в эксплуатации 10 единиц патрульных речных катеров, 9 единиц маломерных судов в основном