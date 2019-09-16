Трагедия произошла 15 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото со станицы Facebook Айсулу Дутбаева Минивэн Toyota Sienna и грузовик-тягач без прицепа мчались по трассе Кульсары-Атырау. Авария унесла жизни водителя минивэна и его двух пассажиров. - Ведется досудебное расследование по статье 345 УК РК  "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - отметили в полиции. На своей странице в Facebook  Айсулу Дутбаева написала, что погибшая в этом ДТП ее подруга и у нее осталось шестеро детей, трое из которых приемные. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.