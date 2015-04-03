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Происшествия

В Атырауской области угнали 15 лошадей

2 апреля сотрудники полиции задержали группу скотокрадов, похитивших табун из 15 лошадей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта vita-colorata.livejournal.com У жителя поселка Бирлик пропал табун, пасшийся на пастбище Соколок в районе Карабатана. Пропавших животных он искал несколько дней и, не найдя их, обратился за помощью в городской отдел полиции №2 в микрорайоне Алмагуль. Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, сотрудники которой в ходе розыскных мероприятиях на отдаленном участке у поселка Бирлик обнаружили бесхозное строен
gorod
В Атырауской области угнали 15 лошадей
2 апреля сотрудники полиции задержали группу скотокрадов, похитивших табун из 15 лошадей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта vita-colorata.livejournal.com
Иллюстративное фото с сайта vita-colorata.livejournal.com
 Иллюстративное фото с сайта vita-colorata.livejournal.com У жителя поселка Бирлик пропал табун, пасшийся на пастбище Соколок в районе Карабатана. Пропавших животных он искал несколько дней и, не найдя их, обратился за помощью в городской отдел полиции №2 в микрорайоне Алмагуль. Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, сотрудники которой в ходе розыскных мероприятиях на отдаленном участке у поселка Бирлик обнаружили бесхозное строение и находившихся там лошадей. Для того чтобы поймать скотокрадов, полицейские три дня находились в засаде. 2 апреля воры вернулись за своей добычей и стали перевязывать животным ноги. За этим занятием их и застали полицейские. Выяснилось, что в группе скотокрадов было три человека. Главарь шайки - ранее судимый, два года назад отсидевший за кражу, 26-летний житель поселка Бирлик. У него в подельниках были несовершеннолетний житель того же населенного пункта, и еще 31-летний знакомый из села Курилкино. Сотрудники полиции, оформив необходимые документы, сразу вернули хозяину лошадей весь табун. Возбуждено уголовное дело за кражу скота.
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