В Атырауской области угнали 15 лошадей

2 апреля сотрудники полиции задержали группу скотокрадов, похитивших табун из 15 лошадей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта vita-colorata.livejournal.com У жителя поселка Бирлик пропал табун, пасшийся на пастбище Соколок в районе Карабатана. Пропавших животных он искал несколько дней и, не найдя их, обратился за помощью в городской отдел полиции №2 в микрорайоне Алмагуль. Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа, сотрудники которой в ходе розыскных мероприятиях на отдаленном участке у поселка Бирлик обнаружили бесхозное строен